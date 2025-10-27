EL PROCÈS DE SUCCESSIÓ

El referèndum de l’acord amb la UE: abans o després de les eleccions?

Els que defensen ajornar-lo diuen que es pot convertir en un plebiscit a les polítiques de DA

La darrera executiva ampliada de Demòcrates.

La darrera executiva ampliada de Demòcrates.Fernando Galindo

Publicat per
Ignasi de Planell
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

El dubte sembla haver-se apoderat de Demòcrates. El candidat escollit per prendre el relleu d’Espot hi fa voltes i més voltes sense avançar, concórrer a les eleccions sota el paraigua de la marca DA agrada a uns i incomoda als altres, i ara resulta que tampoc hi ha entesa sobre quan s’ha de celebrar el referèndum de l’acord amb la UE: abans o després de les eleccions. A un extrem hi ha el sector que abandera el cap de Govern, que no vol ni sentir a parlar de fer-lo aquesta legislatura perquè té el convenciment que hores d’ara està perdut i l’entorn internacional és advers. I és que la UE no passa pel seu millor moment. Ho defensa argumentant que un pas tan transcendental per al futur immediat del país, com és l’acceptació o no del conveni, s’ha de donar quan no hi hagi factors externs que puguin condicionar el resultat. Factors com, per exemple, que s’acabi convertint en un plebiscit a les polítiques (totes) del Govern i la majoria parlamentària, segons ha pogut saber el Diari. També n’hi ha un altre. Xavier Espot no té la intenció de passar a la història com el líder de l’executiu que va perdre el referèndum. Per tant, no se la jugarà. Mentre la Comissió Europea segueixi sense posicionar-ne sobre la qualificació jurídica de l’acord podran aguantar-ho, però si la decisió arriba la primavera de l’any vinent, serà impossible. A menys, és clar, que optin per avançar les eleccions.

Els favorables a fer-ho quan la UE s’hagi decidit volen que tothom es posicioni

Els que se situen a l’extrem oposat, el sector crític, veuen que és l’única manera d’obligar les forces polítiques a posicionar-se sense embuts si volen tenir aquesta relació més sòlida i compromesa amb Europa. Aquesta, la de l’acord, perquè la Unió Europea ha deixat clar per activa i per passiva que no el renegociarà. Tot i que encara hi ha qui hi insisteix. Els respectius posicionaments a Andorra tindran tanta o més repercussió a fora, sobretot a França i a Espanya, ferms defensors de la Unió. Si es perd el referèndum, diuen els favorables, que ho capitalitzi Espot, que deixa política, i així afecti el mínim les aspiracions electorals de DA. Ladis, el desitjat, no ho veu clar. En una cosa sí que estan tots d’acord: a donar suport incondicional al tractat.

EL PITJJOR RESULTAT, PERÒ MÉS CONSELLERS

Les expectatives del PS són baixes, però es pot donar la paradoxa que amb el pitjor resultat que hagi fet mai obtingui més consellers que ara (3). Si arriba al 14% de vots a la nacional n’entrarà dos. Un altre és pràcticament segur perquè farà llista conjunta amb Concòrdia a Andorra la Vella, on tenen la victòria gairebé assegurada. I el quart hauria de sortir d’Escaldes, però està a expenses del que faci Rosa Gili. Si encapçala el PS, queda fora –el cas David Pérez ho trenca tot. L’únic que els pot salvar és que Gili creu que li toca anar a la nacional.
