EL PROCÈS DE SUCCESSIÓ
El referèndum de l’acord amb la UE: abans o després de les eleccions?
Els que defensen ajornar-lo diuen que es pot convertir en un plebiscit a les polítiques de DA
El dubte sembla haver-se apoderat de Demòcrates. El candidat escollit per prendre el relleu d’Espot hi fa voltes i més voltes sense avançar, concórrer a les eleccions sota el paraigua de la marca DA agrada a uns i incomoda als altres, i ara resulta que tampoc hi ha entesa sobre quan s’ha de celebrar el referèndum de l’acord amb la UE: abans o després de les eleccions. A un extrem hi ha el sector que abandera el cap de Govern, que no vol ni sentir a parlar de fer-lo aquesta legislatura perquè té el convenciment que hores d’ara està perdut i l’entorn internacional és advers. I és que la UE no passa pel seu millor moment. Ho defensa argumentant que un pas tan transcendental per al futur immediat del país, com és l’acceptació o no del conveni, s’ha de donar quan no hi hagi factors externs que puguin condicionar el resultat. Factors com, per exemple, que s’acabi convertint en un plebiscit a les polítiques (totes) del Govern i la majoria parlamentària, segons ha pogut saber el Diari. També n’hi ha un altre. Xavier Espot no té la intenció de passar a la història com el líder de l’executiu que va perdre el referèndum. Per tant, no se la jugarà. Mentre la Comissió Europea segueixi sense posicionar-ne sobre la qualificació jurídica de l’acord podran aguantar-ho, però si la decisió arriba la primavera de l’any vinent, serà impossible. A menys, és clar, que optin per avançar les eleccions.
Els favorables a fer-ho quan la UE s’hagi decidit volen que tothom es posicioni
Els que se situen a l’extrem oposat, el sector crític, veuen que és l’única manera d’obligar les forces polítiques a posicionar-se sense embuts si volen tenir aquesta relació més sòlida i compromesa amb Europa. Aquesta, la de l’acord, perquè la Unió Europea ha deixat clar per activa i per passiva que no el renegociarà. Tot i que encara hi ha qui hi insisteix. Els respectius posicionaments a Andorra tindran tanta o més repercussió a fora, sobretot a França i a Espanya, ferms defensors de la Unió. Si es perd el referèndum, diuen els favorables, que ho capitalitzi Espot, que deixa política, i així afecti el mínim les aspiracions electorals de DA. Ladis, el desitjat, no ho veu clar. En una cosa sí que estan tots d’acord: a donar suport incondicional al tractat.