El PS acusa el Govern d'uniteralitat en la negociació amb els sindicats
El partit fa públic el suport a l'Associació de Bombers en el conflicte amb Funció Pública
El Partit Socialdemòcrata acusa el Govern de poc transparent, d'haver incomplert els calendaris, d'haver-se mostrat "en ocasions" poc dialogant i d'imposar decisions unilaterals en la negociació que ha culminat amb l'acord salarial per a la pujada salarial dels funcionaris. En una nota de premsa, la formació denuncia que "en lloc de construir acords reals, el Govern ha imposat decisions unilaterals, desoint les aportacions dels representants dels treballadors en determinades accions, incloent-hi el canvi de representant ministerial enmig d’una negociació important, fet que va dificultar la bidireccionalitat del diàleg social".
El partit liderat per Pere Baró defensa "un canvi profund en la manera de governar i en la gestió de les relacions laborals públiques: cal una negociació col·lectiva efectiva i un diàleg social on s'escoltin totes les parts, no només la veu del Govern".
La nota de premsa també expressa el suport a l'Associació de Bombers (ABA) en el conflicte obert amb Funció Pública, que li reclama que regularitzi la situació administrativa i s'inscrigui al registre de sindicats "considerem del tot inacceptable que el Govern, en lloc de fomentar un clima de respecte i diàleg, hagi optat per comportaments que poden ser percebuts com a menys tenidors, tant envers els representants dels treballadors com envers entitats històriques i legalment constituïdes, com és el cas de l’Associació de Bombers d’Andorra". Denuncia el partit que la comunicació adreçada per Funció Pública "creen un precedent institucional perillós" i expressa el rebuig "a qualsevol intent d’intimidació o ingerència política que pugui limitar l’autonomia dels col·lectius de treballadors públics".