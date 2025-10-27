Trànsit
La policia sanciona 25 conductors per fer soroll excessiu amb els vehicles
Va ser durant la campanya que el cos va dur a terme entre el 29 de setembre i el 12 d'octubre
La Policia va sancionar 25 conductors durant la campanya contra el soroll excessiu de vehicles, que es va dur a terme entre el 29 de setembre i el 12 d’octubre. L’operatiu s’emmarca dins les actuacions de tardor de control del trànsit. Aquesta actuació vol reforçar la vigilància policial sobre conductes que alteren la convivència i incompleixen la normativa. Des de començament d’any, ja s’han imposat prop de 120 sancions per excés de soroll a la xarxa viària del país.
Dels sancionats, nou ho van ser per forçar les marxes i generar sorolls molestos, vuit per circular amb tubs d’escapament o equipaments no conformes, cinc per dur accessoris sense homologar i tres més per emissions o sorolls superiors als límits legals.
Algunes de les denúncies es van poder tramitar gràcies a vídeos enviats per ciutadans al correu de la policia, un canal que sempre està obert a rebre noves denúncies.
Els agents mantenen la col·laboració amb els serveis de circulació comunals per reduir aquests comportaments i garantir el respecte al descans ciutadà.