REPORTATGE
El preu per fer soroll al volant
Circular amb escapaments modificats surt car i la policia ja ha imposat 68 sancions a conductors que superaven els decibels permesos.
Anar pel carrer amb algú i haver de tallar la conversa uns segons perquè passa un vehicle massa sorollós és una experiència universal. De vegades el soroll prové de l’acumulació de trànsit o d’algun camió que no ho pot evitar; d’altres, de conductors que modifiquen els seus vehicles expressament perquè siguin els més sorollosos de tots.
La policia és conscient d’aquesta problemàtica, i el Codi de circulació ja preveu multes de fins a 400 euros per a aquells que no compleixin els estàndards. Enguany, s’han imposat 68 sancions a cotxes i motocicletes que incomplien la normativa acústica.
La policia farà properament una campanya per controlar el soroll a la carretera
La sanció més greu, de 400 euros, està recollida a l’article 103.1, que fa referència a circular amb un vehicle nou o d’ocasió equipat amb recanvis o accessoris no homologats i que no compleixin les especificacions tècniques establertes. D’aquest tipus, només se n’ha registrat un cas en un turisme.
La infracció més habitual és la que contempla l’article 104, que sanciona circular amb escapaments lliures, incomplets, deteriorats o no corresponents als models homologats pel fabricant. En total, se n’han detectat 48 –41 motocicletes i 7 turismes– i se sanciona amb 200 euros. La resta es reparteixen en 14 sancions per conduir forçant les marxes (12 cotxes i 2 motos que van haver de pagar 100 euros) i 4 turismes multats per circular amb vehicles que, per si mateixos, emeten pertorbacions electromagnètiques, sorolls, gasos i altres contaminants, que surt a 200 euros. L’any passat es van posar 115 multes entre totes les infraccions, mentre que el 2023 van ser 120.
Les queixes pels vehicles que circulen per la carretera fent soroll sense més motivació que fer-se notar és una queixa recurrent de la ciutadania. El Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, va explicar al Diari que aquesta és una de les denúncies que més han augmentat a la seva oficina enguany, i ja es van iniciar contactes amb Govern per resoldre els expedients, de “manera satisfactòria”, tal com van confirmar des de la seva oficina.
La policia apunta que aquests comportaments s’han constatat en diverses carreteres del país i els efectius policials tenen instruccions específiques per actuar, i sovint ho fan en el moment mateix en què es produeix la infracció. A més, els serveis de Circulació de les parròquies també poden sancionar, i fa temps que es treballa amb ells per coordinar esforços.
Els agents recorden que és important que els veïns truquin a la policia quan detectin aquestes conductes, per tal que una patrulla s’hi pugui desplaçar i identificar els infractors. “Som conscients que és una queixa recurrent de la ciutadania i per això hi estem molt pendents, amb la col·laboració dels serveis de Circulació de totes les parròquies”, remarquen. Per incidir en la problemàtica, la policia pròximament durà a terme una campanya específica per controlar el soroll dels vehicles.