Transport públic
Govern reforça les línies L2, L3 i L5 a partir de dilluns
Hi haurà 10 serveis diaris addicionals durant la temporada d'hivern
El Govern d’Andorra incrementarà l’oferta de transport públic amb deu serveis més cada dia a partir del 3 de novembre. La mesura té com a objectiu donar resposta a l’augment previst de la demanda amb l’arribada dels temporers i dels turistes durant la temporada d’hivern, així com millorar l'eficiència, especialment en hora punta.
Per adaptar-se a aquest increment, les línies L2, L3 i L5 introduiran diversos canvis per millorar la freqüència i la cobertura del servei. Tal com ha explicat el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, la línia L2 incorporarà un autobús addicional cada hora, i els combois passaran cada 12 minuts, quan abans passaven cada 15. La línia 3 circularà durant tot el dia —eliminant la franja en què fins ara no operava— i oferirà una freqüència de pas cada 20 minuts. L'L5 també millorarà el servei amb freqüències de 20 minuts al llarg de la jornada. També es posarà en marxa el bus nocturn del Pas de la Casa, amb 3 expedicions que sortiran des de l'Estació Nacional d'Autobusos amb els mateixos horaris que l'any anterior.
El reforç forma part de l’estratègia del Govern per afavorir una mobilitat més eficient i sostenible durant els mesos de màxima afluència.