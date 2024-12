L’executiu impulsa un nou estudi per optimitzar el transport públic nacional

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha adjudicat un estudi amb l’objectiu de garantir un transport públic nacional gratuït que respongui millor a les necessitats actuals de la ciutadania. Aquesta iniciativa té com a finalitat identificar accions per optimitzar els recursos i millorar el servei, sense comprometre’n la qualitat. L’estudi, adjudicat a l’empresa Sinob Mobilitat per un import de 28.215 euros, inclou l’adaptació i l’anàlisi operativa del sistema de transport públic i de les parades. Aquesta acció respon a les conclusions d’un procés participatiu sobre mobilitat sostenible, en què la ciutadania va manifestar la necessitat d’implementar millores tant immediates com a llarg termini. Entre les accions ja aplicades hi ha el servei de transport nocturn entre setmana, mentre que altres requeriran una planificació més exhaustiva basada en l’estudi.

El Govern també ha adjudicat a Sinob Mobilitat un contracte d’assessorament tècnic en transport nacional de viatgers, amb un cost de 24.557,5 euros i una vigència fins al desembre del 2026. Aquest assessorament s’ajustarà a les necessitats del departament de Transports per garantir una gestió òptima.

Amb aquestes dues mesures, es vol donar resposta a l’augment significatiu d’usuaris del transport públic, especialment des de la implantació de la gratuïtat.