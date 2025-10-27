Programa d'habitatge
Govern finançarà el 100% dels interessos del préstec hipotecari durant els primers 7 anys
Els sol·licitants hauran d'acreditar un mínim de 7 anys de residència ininterrompuda
El Govern finançarà el 100% dels interessos del préstec durant els primers 7 anys dels qui s'acullin al programa d'accés al primer habitatge de propietat per a residència habitual i permanent. El reglament, a més, també preveu que no es requereixi entrada per accedir al programa i que a partir del setè any del període hipotecari, de com a màxim 50 anys, el beneficiat pagui una quota corresponent a l'Euríbor més el 0,5%. D'altra banda, així mateix cal remarcar que els notaris faran un descompte del 50% de les taxes hipotecàries.
Per ser admès al programa caldrà acreditar un mínim de 7 anys de residència legal, efectiva, permanent i interrompuda al país i uns ingressos mínims per sol·licitant o unitat familiar equivalents al doble del salari mínim. És a dir, 2.862 euros. A part de tot això, els sol·licitants no podran disposar de cap habitatge en propietat, ni a Andorra ni a l'estranger, i no podran tenir un patrimoni igual o superior al 30% del preu de l'habitatge, que com a màxim podrà ser de 600.000 euros.
Incentius per impulsar l’habitatge assequible
Gerard E. Mur
El nou reglament en publicarà demà al BOPA. El Govern destinarà un milió d'euros en el pressupost de l'any vinent, amb què es podrien finançar entre 110 i 120 pisos.