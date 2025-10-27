Esmenes
Ciutadans Compromesos vol que es consultin els antecedents policials per donar la nacionalitat
La formació planteja elevar de 6 anys el temps de naturalització per matrimoni
El Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos (GPCC) proposa que sigui obligatori consultar la fitxa d’antecedents policials del país d’origen del sol·licitant de la nacionalitat andorrana. La petició forma part de les esmenes presentades pel grup a la Llei qualificada de la nacionalitat.
CC destaca que l’objectiu és garantir que la persona "té una conducta adequada a les normes de convivència i seguretat pública". I explica que a diferència dels antecedents penals, els policials permeten recollir "informacions addicionals sobre conductes o incidents", afegint així un filtre de seguretat addicional, indiquen en un comunicat.
La proposta de CC és que les persones "amb delictes de tràfic d’estupefaents o violència de gènere o domèstica no puguin obtenir la nacionalitat fins que la condemna no sigui cancel·lada del registre penal". La formació massanenca introdueix a més l’obligació d’acreditar un nivell B1 de català, per demostrar la integració lingüística i cultural.
Les esmenes també inclouen un augment de tres a sis anys el temps de residència necessari per naturalitzar-se per matrimoni per assegurar que "tindrà un coneixement més profund del país". CC planteja a més nous motius per pèrdua la nacionalitat per tal d'evitar la doble nacionalitat. Les noves casuístiques són "si exerceix activament aquesta nacionalitat, es presenta com a candidat a les llistes electorals d’un altre estat, fa ús del seu dret de vot, fa ús d’aquesta nacionalitat per viatjar, o en fa ús per motius acadèmics o laborals".