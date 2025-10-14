Política
El grup demòcrata endureix les condicions per obtenir la nacionalitat
Les esmenes presentades reforcen el control sobre els antecedents penals, la conducta cívica i la residència efectiva dels sol·licitants
El grup parlamentari demòcrata ha registrat nou esmenes al Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei de la nacionalitat amb l’objectiu de reforçar els requisits per accedir a la ciutadania andorrana. El partit majoritari vol que la concessió de la nacionalitat estigui condicionada no només a la residència i els criteris legals actuals, sinó també a una valoració més exhaustiva dels antecedents penals i de la conducta cívica dels aspirants.
Així, el text proposa que la nacionalitat per matrimoni o per residència de 20 anys només es pugui atorgar a persones sense condemnes per delictes dolosos i amb un historial de bona conducta. A més, s’hi afegeix que les autoritats tinguin en compte possibles sancions per desordre públic i els antecedents policials, tant a Andorra com al país d’origen del sol·licitant. D’aquesta manera, els demòcrates volen ampliar els supòsits actuals de denegació de nacionalitat, que fins ara només s’aplicaven en casos de delictes greus amb penes superiors a quatre anys.
Entre les novetats també destaca la introducció d’un termini màxim de 18 mesos perquè els fills de pares andorrans nascuts accidentalment a l’estranger puguin reclamar la nacionalitat en retornar al país. Alhora, el grup especifica que recau en el sol·licitant la responsabilitat de demostrar que la seva residència és principal i permanent, i proposa un llenguatge més inclusiu en l’article referit a la filiació, eliminant la distinció entre fills biològics i adoptats.
Finalment, el grup demòcrata elimina del projecte de llei la modificació sobre la pèrdua de la nacionalitat per exercir una altra de manera activa, retornant al redactat vigent. Amb aquestes esmenes, els demòcrates busquen “mantenir els alts estàndards de seguretat i cohesió social” que, segons subratllen, han caracteritzat tradicionalment la ciutadania andorrana.