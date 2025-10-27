Salut
La campanya de vacunació de la covid-19 comença dimecres
La cita es pot demanar als centres d’atenció primària
Salut iniciarà el dimecres la nova campanya de vacunació contra la Covid-19, adreçada a majors de 60 anys i a persones amb condicions de risc. Enguany, la vacunació es podrà rebre durant tot l’any, tenint en compte que han de passar tres mesos des de la darrera infecció o vacunació. La campanya també inclou personal sanitari, de serveis essencials i interns del centre penitenciari.
Redacció
El ministeri apunta que no caldrà esperar entre dosis si recentment s’ha rebut la vacuna contra la grip o el virus respiratori sincicial (VRS). La cita es pot demanar als centres d’atenció primària, i en el cas dels menors de 60 anys amb risc, caldrà recepta mèdica.
3.404 persones vacunades contra la grip
La campanya de la vacunació contra la grip i el VRS continua en marxa. Des del 6 d'octubrea, 3.404 persones s’han vacunat contra la grip i 246 contra el VRS.