Els contagis es dupliquen durant l’inici del 2025

La taxa de contagis per grip s’ha duplicat durant la primera setmana de l’any en relació amb l’última del desembre passat. Un total de 72,86% de casos per cada 100.000 habitants. Tal com va declarar en la reunió posterior al consell de ministres el ministre portaveu del Govern, Guillem Casal, aquesta incidència és similar a la detectada a la resta de països veïns i al continent europeu.

De la mateixa manera, Casal va anunciar que s’han administrat 6.693 vacunes contra la grip i 1.696 dosis contra la covid-19. També va aprofitar per recordar que la vacunació continua oberta fins al pròxim 31 d’aquest mes.

Des del ministeri de Salut es recorda la importància de vacunar-se contra la grip i la covid-19 a les persones majors de 60 anys o amb factors de risc.