Tecnologia
Andorra Telecom reparteix 300 routers gratuïts durant la Fira
El joc interactiu ha sumat 1.216 participants
Andorra Telecom ha lliurat 300 routers gratuïts als visitants que han passat per l'estand durant la 46a edició de la Fira d’Andorra la Vella. L’operadora ha facilitat als clients el nou model de dispositiu, que millora la connexió quan hi ha diferents aparells alhora i està preparat per a les pujades de velocitat previstes a finals de novembre, segons exposa en un comunicat.
La companyia ha presentat també a la Fira una proposta interactiva sota el títol “Tenim afinitat?”, desenvolupada pel seu equip d’aplicacions, on es participa en un joc lúdic i pedagògic que convida a reflexionar sobre els hàbits digitals. El joc ha sumat 1.216 participants. Andorra Telecom fa un balanç "més que satisfactori" de la Fira, tant per la bona acollida del joc com per la gran afluència a l'estand, segons destaca en el comunicat.