Tecnologia
Andorra Telecom porta a la Fira un joc digital per descobrir l'afinitat tecnològica entre visitants
L’objectiu és fomentar el benestar digital i la participació de totes les generacions
Andorra Telecom no podia faltar a la Fira d'Andorra la Vella. Hi participarà amb la proposta "Tenim afinitat?", una activitat interactiva i lúdica per a tots els públics. El joc permet mesurar la comptabilitat tecnològica entre amics, familiars o parells a través d'una aplicació dissenyada especialment per a l'esdeveniment on els participants han de respondre a cinc preguntes sobre hàbits digitals i reben un resultat personalitzat amb una frase enginyosa.
A més, poden crear una imatge seva generada amb intel·ligència artificial, escollint entre estils com Pixar, Anime o Còmic.
L’activitat vol acostar la tecnologia a la ciutadania i promoure una digitalització responsable i divertida.
Durant la Fira, l’empresa també oferirà la renovació gratuïta del router dins la seva campanya de modernització. El nou dispositiu garanteix una connexió més ràpida i estable, preparada per als increments de velocitat de novembre.
L’objectiu és fomentar el benestar digital i la participació de totes les generacions.