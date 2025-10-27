Esmenes
Andorra Endavant proposa una nacionalitat per mèrits
La ciutadania es podria aconseguir després d'acreditar un mínim de cinc anys de residència efectiva al país
El Grup Parlamentari d'Andorra Endavant proposa la creació d'una "nacionalitat andorrana per mèrit". L'objectiu és "reconèixer aquelles persones excepcionals que han contribuït al prestigi, al progrés i a la projecció internacional d'Andorra". El grup diu que per aconseguir aquest tipus de nacionalitat, caldrà acreditar un mínim de 5 anys de residència efectiva al país, així com demostrar una trajectòria "excepcional, sostinguda i verificable en àmbits econòmic, científic, cultural, esportiu, tecnològic o social". Finalment, el grup demana que l'atorgament compti amb l'aprovació per una majoria qualificada de dues terceres parts del Consell General, a proposta del Govern. La petició forma part de les esmenes presentades pel grup a la Llei qualificada de la nacionalitat.
"Volem que la nacionalitat andorrana sigui sinònim d'orgull, de mèrit i d'excel·lència. Ser andorrà ha de voler dir alguna cosa gran", ha explicat la líder del grup, Carine Montaner.
Les esmenes també inclouen un impediment d'obtenció de la nacionalitat a "qualsevol persona que hagi comès qualsevol delicte amb pena de presó", i també quedaran exclosos els sol·licitants amb causes judicials obertes. Andorra Endavant planteja augmentar a 18 anys d'escolarització per demanar la nacionalitat, amb un màxim de tres anys de formació a l'estranger, així com 20 anys de residència "necessària" per demanar la naturalització per via general, amb 5 anys "immediatament anteriors" de residència principal i efectiva.