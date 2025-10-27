Sinistralitat vial
17 conductors detinguts en 500 controls d'alcohol i drogues
La taxa més elevada va ser la d'un usuari que va arribar fins als 2,41 g/l
La policia ha detingut 17 persones durant la darrera campanya de control de conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues, que es va dur a terme entre el 13 i el 19 d’octubre i va incloure més de 500 controls arreu del país.
Del total d’arrestats, 15 són homes i dues dones, i la majoria són residents a Andorra. Dos tenen entre 18 i 25 anys, set entre 26 i 40 i vuit més entre 40 i 67 anys. Un conductor va donar positiu en drogues, mentre que els altres setze ho van ser per alcoholèmia, un d’ells amb el permís suspès.
Onze dels conductors detinguts presentaven taxes d’entre 0,87 i 1,20 g/l, tres entre 1,21 i 1,60, un entre 1,61 i 2,00, i un altre va arribar fins als 2,41 g/l. El cas més greu, però correspon a un home de 37 anys detingut a Canillo després de xocar contra un mur i dos senyals de trànsit.
A més, la policia ha imposat dues sancions administratives en el marc d’aquesta campanya.