Seguretat viària
La policia intensificarà els controls d’alcohol i drogues a les carreteres del 13 al 19 d’octubre
Els casos més greus poden comportar, a més de la detenció, multes de fins a 6.000 euros
La policia posarà en marxa dilluns vinent una nova campanya de control i prevenció de la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues. L’operatiu s’allargarà fins al 19 d’octubre i inclourà controls específics en diferents punts de la xarxa viària amb l’objectiu de reduir els accidents de trànsit i millorar la seguretat a les carreteres.
La iniciativa s’emmarca dins el pla d’actuació del ministeri de Justícia i Interior i respon a la voluntat d’advertir i dissuadir els conductors de comportaments de risc. La policia explica que l’anunci previ dels controls busca reforçar la conscienciació ciutadana sobre les conseqüències que pot tenir conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues.
La detenció per conduir sota els efectes de l’alcohol s’efectua a partir d’una taxa igual o superior a 0,87 grams per litre d’aire expirat (0,57 en el cas dels conductors professionals). Entre 0,81 i 0,86 la sanció dependrà de la simptomatologia i de les circumstàncies del control.
Els conductors poden ser sancionats amb multes de 400 euros i la suspensió del permís de conduir fins a dos mesos si superen els límits establerts. En els casos més greus, les penes poden incloure multes de fins a 6.000 euros, presó de fins a dos anys i la retirada del carnet fins a quatre anys per als professionals.
Els conductors que es neguin a sotmetre’s a la prova també s’enfrontaran a penes de presó o arrest d’un any, multes de fins a 3.000 euros —6.000 en el cas dels professionals— i la retirada del permís de conduir. La policia recorda que les mateixes normes s’apliquen als usuaris de bicicletes i vehicles de mobilitat personal, com patinets, que poden ser arrestats si superen el límit penal.
El cos fa una crida a la responsabilitat i al “consum zero” d’alcohol i drogues al volant, per evitar danys personals “que poden ser irreparables”. La pròxima campanya específica tindrà lloc durant les festes de Nadal, una de les més rellevants de l’any juntament amb la d’estiu.