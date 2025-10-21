REPORTATGE
De la cartera al mòbil
La nova aplicació per identificar-se de manera digital arriba als dispositius i el Govern confirma que hi afegirà més carnets el 2026.
Els residents al Principat ja poden descarregar i fer ús de la nova aplicació Cartera Digital d’Andorra, que permet portar els documents físics al telèfon mòbil. El sistema, disponible des d’ahir a Android i que arribarà durant aquesta setmana als dispositius amb sistema operatiu IOS, “permet gestionar de manera segura la identitat de les persones” i inclou el passaport, el carnet de la CASS, el carnet de conduir, el de residència i treball, de pescador, caça i el de biblioteques. També la carta groga del vehicle. El ministre de Transformació Digital, Marc Rossell, durant la presentació de l’aplicatiu, va destacar que “durant el pròxim any s’hi incorporaran nous carnets que emet l’administració, amb la voluntat d’afegir carnets de comuns o fins i tot d’empreses privades que estiguin interessades en el servei”. Tot i això, Rossell va confirmar que la targeta de transport encara no hi està integrada “ara per ara perquè compta amb una dificultat tècnica afegida”. Des de l’anunci de l’app, gairebé 1.500 usuaris han utilitzat el servei i han fet un retorn de les prestacions al Govern. Segons Rossell, les millores que s’han implementat són “de caràcter tècnic, però quan estigui en funcionament estem segurs que trobarem més aspectes per millorar”.
“La targeta de transport no hi està integrada per una dificultat tècnica afegida, però arribarà”
De moment, l’aplicació només es podrà utilitzar en territori nacional. El ministre va destacar que “s’han produït sessions informatives amb les diverses administracions implicades perquè coneguin l’aplicació i n’estiguin assabentades”. Tot i això, s’espera que el 2026 Espanya i França hagin reconegut la validesa de l’aplicatiu als seus territoris dins del marc europeu, que fa obligatòries les carteres digitals abans de l’any que ve. “Nosaltres haurem de reconèixer la part d’Espanya i França i altres països europeus, i ells hauran de reconèixer la nostra cartera”, va explicar Rossell.
Per informar la ciutadania sobre l’arribada de l’aplicació, el Govern va elaborar un vídeo en què s’explica de manera fàcil i àgil com utilitzar el sistema i també posarà en moviment un cartell informatiu sobre l’arribada definitiva de l’aplicació a totes les botigues digitals. Per altra banda, Rossell va anunciar que el Govern adequarà una parada a la Fira d’Andorra la Vella on qui vulgui podrà acudir per instal·lar l’app amb ajuda i assessorar-se sobre el seu funcionament. Per últim, el ministre va anunciar que amb l’entrada de la cartera digital desapareixerà el sistema MIL d’identificació, a partir de l’1 de novembre.
“Haurem de reconèixer les carteres d’Espanya i França i ells hauran de reconèixer la nostra”
Després de la presentació, el ministre, juntament amb la ministra de Salut, Helena Mas, es van dirigir a la farmàcia Guitart, davant de l’edifici administratiu de Govern, per fer una prova del funcionament de l’aplicació i del carnet electrònic de la CASS. Mitjançant un codi QR, que apareix a la pantalla del telèfon i que s’escaneja des de l’establiment, els clients poden agilitzar els tràmits a l’hora d’identificar-se.