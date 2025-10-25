FIRA DE LA CAPITAL
Jocs, menjar i diversió
La Fira d'Andorra la Vella arriba amb una gran varietat d’activitats perquè els visitants gaudeixin de les parades i de l’ampli ventall gastronòmic que ofereix.
La Fira d’Andorra la Vella ja ha obert portes i aquest cap de setmana el Parc Central s’omple de vida, amb prop de 200 parades on comerciants i associacions mostren novetats, venen productes i preparen activitats pensades perquè els visitants gaudeixin al màxim de la seva estada. Com cada any, la Fira combina tradició i innovació: hi ha jocs més clàssics, com ara cistelles o un futbolí per fer una partida ràpida, i també experiències més digitals i interactives per als que volen provar sort amb la tecnologia.
Andorra Telecom ha preparat un test per calcular l'afinitat digital
La gastronomia, com sempre, és un dels grans atractius. Els visitants poden tastar productes de quilòmetre zero, com carn, formatge o mel, així com plats típics d’altres indrets del món, gràcies a les associacions d’estrangers que porten les seves especialitats. Aquest any, per exemple, la Colòmbia culinària s’ha fet present amb empanades, papas rellenas i arepas amb formatge, mentre que altres estands sorprenen amb sabors de l’Argentina i més llocs llunyans. L’associació de colombians debuta enguany a la Fira amb un estand dedicat a la seva gastronomia tradicional. A més, avui presentaran un llibre per a nens que recull mites colombians i a les tres de la tarda hi haurà una demostració de balls tradicionals. La varietat gastronòmica que ofereixen, des de xoriços paisas amb patata fins a empanades amb carn, garanteix que tothom hi trobi alguna cosa del seu gust.
Les associacions d'estrangers han portat els seus plats típics
Entre les parades més destacades hi ha la d’Andorra Telecom, que proposa un joc lúdic on els participants poden anar amb parella, amics o família. Els visitants han de respondre a cinc preguntes i, segons les respostes, el joc calcula la seva afinitat digital, mostrant com reaccionen davant situacions relacionades amb la tecnologia i oferint un resultat en percentatge. A més, es poden provar els nous rúters i, si ho volen, fer un canvi immediat. Es preveu que unes 2.000 persones participin en aquesta activitat al llarg del cap de setmana.
Els amants dels jocs i de la tecnologia també tenen el seu espai amb City Xerpa, que ofereix un joc interactiu tipus GeoGuessr ambientat a Andorra. Els participants han d’endevinar on es troben a partir de fotos del país i, com més a prop del punt correcte encertin, més punts guanyen, que després poden canviar per premis. També hi ha sorteigs d’enviaments gratis, que animen encara més la participació.
És el tercer any que participa DiversAND, que aprofita la Fira per arribar a molta gent i parlar amb els visitants sobre identitats i orientacions sexuals. Mostren banderes amb diferents identitats i ajuden a associar cada orientació amb la seva bandera corresponent. També ofereixen marxandatge, tant per facilitar-ne l’accés a Andorra com per recaptar fons per als esdeveniments de l’associació. Segons DiversAND, la Fira els ha ajudat a duplicar els socis el primer any, i cada edició els dona més projecció i visibilitat. “Estem molt agraïts de poder formar part de la Fira”, expliquen.
La Fira d’Andorra la Vella torna a combinar tradició, gastronomia i tecnologia, convertint el Parc Central en un punt de trobada vibrant i divertit, on petits i grans poden passar el cap de setmana.
L'ESTAND DE L'ACORD D'ASSOCIACIÓ VA AL GRA
Tothom pot adreçar-se a l’espai, muntat per la secretaria d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, per resoldre dubtes sobre l’acord. Aquí els ciutadans poden trobar una guia elaborada amb metodologia de verificació per identificar informacions poc fiables o per combatre la desinformació sobre el pacte entre el Govern i Brussel·les.
Com no podia ser d’una altra manera, el primer dubte que adreça la guia és si, amb l’acord, Andorra perdrà seguretat. El fulletó permet enllaçar via codi QR a diverses fonts –l’annex VIII del pacte amb la UE, l’anàlisi d’impacte elaborat per Andorra Recerca + Innovació i una entrevista al director de la policia– que proven que el Principat no serà més insegur que ara amb l’acord.
La guia també planteja altres dubtes habituals, com ara l’impacte de l’acord en la fiscalitat, en les fronteres i duanes, en la demografia o en el preu de l’habitatge.