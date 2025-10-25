FIRA DE LA CAPITAL
Interès en l’Espai Capital
Més de 50 empreses s’han descarregat el plec de bases del concurs d’idees del projecte per transformar la zona de l’antiga plaça de braus
L’Espai Capital desperta interès entre les empreses. El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, va anunciar ahir al matí en declaracions prèvies a l’acte oficial d’obertura de la Fira que 54 empreses ja s’han descarregat el plec de bases del concurs d’idees del projecte, convocat fa un mes i encara obert. Si es compleixen els terminis previstos, va afegir el mandatari, el juliol del 2026 podrien començar les obres amb l’objectiu que l’Espai Capital pogués acollir la Fira del 2027. L’equipament disposarà d’un recinte firal de 6.000 metres quadrats de superfície que la corporació vol convertir en el centre d’esdeveniments econòmics, socials i culturals del país.
Per la seva part, el cap de Govern, Xavier Espot, va afirmar que l’executiu aposta pel multifuncional i celebra “que el comú hi estigui a favor, que hagi tingut un bany de realitat i hagi vist que la infraestructura és imprescindible”. Espot ha assegurat, a més, que el Govern està disposat “a col·laborar” en el projecte: “Potser no serà tant finançant una part de la infraestructura perquè és el comú qui ha licitat i adjudicat el projecte, però sí a través d’un import anual amb el qual puguem llogar la infraestructura per dies.” Les negociacions amb la corporació comunal, va apuntar, s’estan encarant en aquest sentit.
Govern s’avé a pagar al comú un ‘lloguer’ per l’ús de l’Espai Capital
El projecte de l’Espai Capital costarà, segons les estimacions inicials, uns 15 milions d’euros. González va admetre que sobre aquest punt no hi ha res de clar, ja que encara s’ha d’acabar d’estudiar com es finançarà la despesa.
NACIONAL
Jocs, menjar i diversió
Àlex Ripoll
D’altra banda, Espot va assenyalar que el ministeri de Cultura continua treballant en el projecte de museu nacional i va afegir que tan bon punt el tingui enllestit el compartirà amb el comú d’Andorra la Vella per decidir si és possible ubicar-lo en l’espai de cessió situat entre l’antiga plaça de braus i Prat de la Creu.
La 46a Fira d’Andorra la Vella va obrir les portes ahir al matí amb 195 expositors –deu més que l’any passat– del sector comercial i del teixit associatiu del país. Fins demà a la tarda es podran visitar els estands de la Fira, que s’espera que rebi uns 80.000 visitants. “Any rere any, aquest espai esdevé el cor de la nostra parròquia. La Fira d’Andorra la Vella és una tradició viva, un espai per retrobar-nos i per celebrar el que som, una comunitat i un país dinàmic, acollidor i ple de vida”, va afirmar González. Com a novetat, i amb la voluntat de connectar els diferents espais de la parròquia, s’ha ampliat el mercat artesanal fins a la plaça de la Rotonda a través del passeig del riu.
Pel que fa a l’estand institucional del comú d’Andorra la Vella, aquest any se centra en la participació ciutadana i en la construcció col·lectiva de la parròquia del futur. L’espai convida la població a imaginar, experimentar i escollir com vol que sigui l’Andorra la Vella dels pròxims anys, en sintonia amb la revisió del pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP), un procés que està en marxa. L’estand del comú també incorpora una part dedicada a l’Espai Capital. La proposta dona l’oportunitat als visitants de dir la seva en relació amb el futur equipament i participar en la seva confecció.
La Fira és una de les cites més importants per als concessionaris i aquest any no n’és l’excepció. Oliver Pelayo, director comercial de les marques prèmium de Pyrénées Motor, va assegurar que encara els tres dies de Fira amb “il·lusió”, ja que el mercat nacional “ha crescut una mica”. Per la seva part, el gerent de vendes de Becier, Guillem Azcurra, va coincidir amb el diagnòstic: “L’economia passa per un bon moment i les nostres expectatives de venda són altes.” La tradició d’aprofitar les ofertes de la Fira per comprar un cotxe es manté.
GRANVALLIRA ESPERA VENRE 22.000 FORFETS DE TEMPORADA
David Ledesma, director de màrqueting de Grandvalira, va recordar que el forfet de temporada no tan sols serà vàlid a l’hivern, sinó que també ho serà durant l’estiu, per donar accés al Bike Park, al mirador solar de Tristaina i a la resta d’activitats d’estiu. Va mostrar la seva positivitat de cara a la temporada d’hivern i confia en les macroprevisions, que anticipen que hi hagi més precipitacions en comparació amb l’any passat, i això seria positiu per a la temporada. En l’àmbit de les contractacions, s’espera igualar les xifres de l’any passat: uns 2.800 treballadors, dels quals 2.250 seran temporers, i també remarca que entre un 72% i 75% són persones que tornen a treballar amb ells.