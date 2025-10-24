SUCCESSOS
Tancament temporal de l’estació pel despreniment d’una bastida
Els busos van haver de sortir per un carril alternatiu facilitat pel servei de Circulació
L’Estació Nacional d’Autobusos va reobrir ahir pels volts de tres quarts de set de la tarda. Bombers i policia la van clausurar durant unes hores després que es desprengués una de les bastides d’un dels edificis en obres que hi ha darrere de l’estació. Després que la companyia de seguretat encarregada de les obres del bloc es fes càrrec de la incidència, els bombers van certificar que l’estació ja era apta per ser reoberta al públic, ja que no hi havia cap indici que comprometés la seguretat dels usuaris.
Pels volts de les quatre de la tarda els treballadors van ser evacuats i l’estació, tancada de manera provisional per motius de seguretat. Això va comportar que tots els autobusos nacionals i internacionals haguessin de sortir temporalment des de la carretera general, just davant de l’estació. Durant el temps que va durar la clausura el servei de Circulació d’Andorra la Vella va facilitar el carril on es trobaven les parades com a lloc de sortida dels autobusos i va tallar el carril del costat. Això va provocar certa congestió de trànsit per als vehicles que circulaven. Tot i les interferències, els autobusos van poder circular amb normalitat i els usuaris no van tardar gaire estona a poder tornar a entrar a la sala d’espera de l’estació.
El despreniment de la bastida va tancar l'estació durant tres hores
La causa del despreniment parcial de les bastides, ja que no van arribar a caure del tot, de la part de dalt de l’edifici van ser les fortes ventades. El carrer de la Cúria també va ser tallat per motius de seguretat i prevenció.
En el moment dels fets, pels volts de les quatre de la tarda, els bombers es van desplaçar ràpidament al lloc de l’incident tot i que un cop allà van ser informats que la seva ajuda no era necessària, ja que l’empresa de seguretat encarregada de les obres se n’estava fent càrrec. Els operaris es van encarregar de la reparació de la infraestructura i un cop acabades les tasques de manteniment i reparació dels desperfectes, els bombers van ser avisats per tornar a l’edifici i assegurar que tot estava bé i que no hi havia cap risc per a la ciutadania. Aquest incident no va deixar cap ferit.
Les fortes ratxes de vent registrades ahir es van convertir, així, en el principal factor desencadenant d’aquest episodi. El servei Meteorològic d’Andorra ja havia anunciat prèviament que el Principat entrava en una situació d’alerta groga a causa de ventades intenses per la borrasca Benjamin, un fenomen que, segons apunten les previsions, es mantindrà fins avui al migdia. A més, s’esperen precipitacions que seran especialment abundants a les zones del nord del Principat. Aquest episodi meteorològic ja ha començat a fer-se notar a la capital, com va quedar demostrat amb l’incident ocorregut a l’edifici situat darrere de l’Estació Nacional d’Autobusos, que va ser el que va patir les primeres conseqüències visibles.