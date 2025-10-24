Esquí
GrandValira espera vendre 22.000 forfets de temporada
L'estació preveu mantenir les xifres de treballadors de l'any passat
Grandvalira espera vendre entre 21,000 i 22,000 forfets de temporada, tenint en compte totes les modalitats: residents, no residents i extraescolars. L'estació espera vendre prop de 2.000 forfets a la Fira, tal com ha explicat el director de Màrqueting de Grandvalira, David Ledesma. El director ha expressat la seva positivitat de cara a la temporada, i confia en les previsions anticipades que preveuen més precipitacions en comparació a la passada, tot i que recorda que ara per ara "la fiabilitat d’aquestes és escassa".
El forfet d'esquí de temporada costarà 490 euros a la Fira
Al voltant de 2.800 treballadors
Ledesma espera tenir prop de 2.800 treballadors, xifres similars a les d'anys anteriors, dels quals 2.250 temporers. El director ha remarcat la positivitat en relació amb el nombre de treballadors que repeteixen treballar amb ells, afirmant que "està entorn del 72-75%".
El director també ha recordat que el forfet de temporada no només serà vàlid a l’hivern, sinó que també ho serà durant l’estiu per donar accés al Bike Park, al Mirador Solar i a la resta d’activitats estiuenques.