El forfet d'esquí de temporada costarà 490 euros a la Fira
Fins el 7 de desembre, el preu del Nord Pass és de 290 euros
El forfet d'esquí de temporada pels residents costarà 490 euros a la Fira, mentre que pels no residents el preu serà de 970 euros. Aquest preu s'incrementarà posteriorment fins als 1.365 euros. Així ho ha anunciat aquest matí Grandvalira Resorts, apuntant que la compra del passi de temporada a la Fira vindrà amb una bateria externa de regal, i remarcant que tant l'Andorra Pas com el Nord Pass compten actualment amb el preu reduït corresponent al període Promo, fins el 7 de desembre. El clients que renovin el seu passi de temporada, podran adquirir un 5% de descompte addicional. Fins el 7 de desembre, el preu del Nord Pass és de 290 euros per als residents i de 750 euros per als no residents.
L'Andorra Pass, el forfet que dona accés a múltiples estacions europees, s'amplia a dues estacions més, Amb el passi es podrà esquiar a Les 3 Vallées, a França, a la Norway home of skiing de Noruega, o a les nord-americanes Mammoth Mountain, Deer Valley i Steamboat, així com la suïssa Verbier. El Nord Pass, per la seva banda, permet esquiar a les estacions de Pal Arinsal i Ordino Arcalís i fins a 4 dies a Grandavalira.
Ordino Arcalís, Pal Arinsal i Grandvalira estaran presents a la Fira, un primer punt de partida oficiós a l'hivern abans de l'inici de la temporada el 30 de novembre. En l'estand, es podran adquirir places per a les escoles d’esquí de temporada Màgic Ski (l’escola de Grandvalira Pas de la Casa – Grau Roig i d’Ordino Arcalís), Avet Center (Grandvalira Soldeu – El Tarter) i Snowplus (Pal Arinsal).