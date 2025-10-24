ELS COMPTES DEL 2026
El Govern destinarà 42 milions a les grans infraestructures viàries
L’obra més important és la desviació de Sant Julià, on s’invertiran 13,5 milions
Una de les apostes fortes del pressupost del 2026 seran les infraestructures, a les quals es destinaran 42 milions d’euros, és a dir, la meitat dels diners previstos per a inversions reals durant l’any vinent (81,1 milions). Aquesta xifra suposa un increment de 12,5 milions respecte als 68,6 milions pressupostats aquest any.
El projecte que rebrà més finançament serà la desviació de Sant Julià de Lòria, amb una partida de 13,5 milions, 9,5 més que aquest any. Les obres del túnel del Rocafort estan pressupostades en 24 milions i es preveu que estigui enllestit per al primer semestre del 2027.
La ivnersió prevista en habitatge per al 2026 serà de 16 milions
També la desviació de la Massana i Ordino accelera el ritme, i el Govern hi destinarà sis milions més que el 2025, arribant als 12,6 milions. La inversió total prevista fins a la finalització del projecte serà de 27 milions i es calcula que l’obra estigui completada el 2027, fet que permetrà millorar la circulació dels veïns de la parròquia.
Dolors Moreno
La resta de la inversió en infraestructures, 15,8 milions, es destinarà a la millora de la carretera de la Trava, a Canillo, així com a actuacions a la CG-4 i altres projectes complementaris.
Habitatge
L’habitatge també s’endú una part important del pressupost. El 2026 s’hi destinaran 16 milions d’euros per continuar ampliant el parc públic i impulsar nous programes. D’aquests, 12 milions serviran per a la compra i construcció de diversos projectes: Borda Nova II (Andorra la Vella), Arbella (Ordino), el bloc de l’avinguda del Pessebre (Escaldes-Engordany) i el Cedre, també a la capital.
A més, dos milions d’euros es destinaran als pisos per a gent gran a Sant Julià de Lòria, un milió a la compra addicional d’habitatges i un milió més servirà per posar en marxa el programa de compra del primer habitatge. La restauració d’edificis públics costarà 7,5 milions, 3,2 per a la rehabilitació de l’hotel Casamanya i 4,3 milions per a millores energètiques en altres edificis públics.
El pressupost de transport també augmenta. El transport públic gratuït tindrà un cost 2,5 milions superior, fins a arribar als 11,7 milions. El motiu, segons va explicar Ramon Lladós, és l’increment de trajectes i d’usuaris registrat. A més, 2,4 milions es destinaran a subvencionar vols i línies aèries.
EL DEUTE ASSOLEIX LA XIFRA MÉS BAIXA DES DEL 2011
El nivell de deute actual és el més baix des de l’any 2011 i representa una reducció notable respecte al pic d’endeutament assolit durant la pandèmia, quan va arribar al 46,3% per tal d’ajudar les famílies i les empreses durant la covid, va destacar Lladós.
El Govern recomprarà 50 milions del deute del país entre final del 2025 i el 2026. El ministre de Finances va explicar que, tot i que el deute no desapareixerà, aquesta operació permetrà gestionar-lo directament des d’Andorra i adquirir-lo per un import inferior al valor nominal, fet que suposa una major autonomia en la seva gestió.