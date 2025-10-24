POLÍTICA
Els tres comuns de Concòrdia van finançar la Cycling Masters
Andorra Turisme reivindica el prestigi i la projecció de l’esdeveniment
Andorra Turisme va carregar ahir en un comunicat contra el president de Concòrdia, Cerni Escalé, recordant que ells “formen part de la majoria en els tres comuns que van acordar donar suport econòmic a l’Andorra Cycling Masters”. Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria van decidir sumar-se i finançar part de la iniciativa, “sent plenament coneixedors del seu cost total i dels pactes de confidencialitat a què està subjecte”, va assenyalar l’entitat, tot apuntant que “facilitarà les xifres econòmiques vinculades a aquest projecte als consellers generals que les demanin”. Escalé havia acusat prèviament Andorra Turisme de “fregar la malversació de recursos públics” amb el cost de l’esdeveniment.
Els cònsols i consellers coneixien el cost total de la prova
L’entitat, a més, lamenta “profundament” que aquestes “i altres declaracions sense fonament tinguin com a únic objectiu desprestigiar l’esdeveniment –reduint-lo a només una cursa, tot i saber-ne l’abast global– i el nom de l’entitat, que amb projectes de prestigi com aquest posicionen la marca Andorra internacionalment”. Andorra Turisme recorda que la cursa, “protagonitzada per quatre dels millors ciclistes del moment, és l’escenari i fil conductor d’un documental d’abast internacional que es podrà veure a final d’any en diverses plataformes mundials de contingut”, fet que donarà a conèixer Andorra com a destí ciclista.