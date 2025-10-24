Meteo
Cap de setmana de pluges i temperatures baixes
Les mínimes no superaran els 6 graus, però les màximes seran altes
La previsió del servei meteorològic indica que encararem un cap de setmana de precipitacions i temperatures baixes, una tendència present des del dijous a conseqüència de la borrasca Benjamin, però que es revertiran el dilluns amb un increment transitori dels termòmetres. Un descens de les temperatures que es correspon amb aquesta època de l'any i on dissabte la mínima serà de 5 graus i el diumenge de 6 a Andorra la Vella, tot i que a partir del migdia d'aquell dia, ja farà sol. Les màximes seran de 18 i 14 graus respectivament.
NACIONAL
Avís groc per fort vent demà i divendres
Redacció
La temperatura mínima d'avui serà de 5 graus a la capital i de -1grau al Pas de la Casa. Una tendència que es revertirà a partir del migdia quan els termòmetres tornin a pujar i la màxima es pugui arribar a disparar fins als 18 graus a la capital, 4 al Pas de la Casa, i 14 graus a 1500 metres.
Segons acció climàtica, octubre ha estat un mes persistentment càlid i diumenge es tornarà a produir una anomalia diària després de gairebé un mes.