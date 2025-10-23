Mobilitat
FEDA espera que la incidència a l'app Mou-te estigui resolta la setmana vinent
Els abonaments apareixen com a caducats tant en dispositius iOS com Android
FEDA continua treballant per resoldre la incidència en el servei de l'app Mou-te, que des de fa uns dies impedeix als usuaris accedir al QR necessari per a fer la validació del seu bitllet d'autobús.
Malgrat que el problema només afectava els telèfons amb sistema operatiu iOS, actualment els abonaments apareixen com a caducats tant en dispositius iOS com Android. Per això, des de la companyia s'explica que FEDA Solucions continua treballant per resoldre la situació, que s'espera que pugui estar solucionada de cara a la setmana vinent.
En aquest sentit, des de FEDA es recorda que, mentre no es resolgui la incidència, les persones que compten amb l'abonament podran accedir a l'autobús mostrant al xofer la pantalla amb el títol caducat.