Transport públic
FEDA treballa per resoldre una incidència a l'app Mou-te
La companyia elèctrica ja està intentant solucionar el problema temporal
Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) informa que s'ha detectat una incidència en l'abonament resident de l'aplicació Mou-te i no es pot accedir al codi QR per fer la validació. Segons ha informat la companyia elèctrica a través del seu compte d'X, ja estan treballant per solucionar aquest error temporal.
FEDA ha comunicat que mentre no es resolgui el problema, els usuaris que compten amb l'abonament resident podran accedir a l'autobús mostrant al conductor la pantalla on apareix en vermell el següent missatge: "comprovació de bitllet fallida".