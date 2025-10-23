Avortament
Concòrdia demana detalls sobre la trobada al Vaticà per l'avortament
El grup parlamentari vol que la qüestió es tracti a la propera sessió de control
El grup parlamentari Còncordia, de la mà de la presidenta suplent Núria Segués, ha formulat una pregunta urgent al Govern per tractar-la a la pròxima sessió de control. Des del grup, volen saber quins avenços s'han fet en matèria d'avortament, després de la trobada que van mantenir ahir al Vaticà diversos membres de l'Executiu amb el secretari d'Estat de la Santa Seu, el cardenal Pietro Parolin per tractar el tema de la despenalització de l'interrupció de l'embaràs.
Còncordia ho ha anunciat a través d'una piulada al compte d'X, perquè segons expliquen, el dret a l'avortament és una qüestió que els preocupa.