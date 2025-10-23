Virus
El Col·legi de Veterinaris avala les mesures de Govern per prevenir la dermatosi nodular
Recomana la vacunació "urgent" de tot el bestiar boví en cas de disposar de les dosis
El Col·legi Oficial de Veterinaris d’Andorra (COVA) ha valorat com a "adequades i proporcionades" les mesures adoptades pel Govern per prevenir l’entrada al país de la dermatosi nodular contagiosa (DNC). La patologia infectocontagiosaafecta els bovins i es transmet per picades d'insecte o contacte entre animals infectats. Tot i que no s’ha detectat cap cas ni sospita al país, la proximitat geogràfica dels darrers brots a Catalunya i al departament francès dels Pirineus Orientals ha activat un seguit de controls sanitaris preventius.
Entre les mesures aprovades pel Govern destaquen la necessitat de presentar certificats veterinaris negatius per al virus en animals vius que entren al país, així com la neteja i desinfecció obligatòria dels vehicles de transport. El ministeri també ha informat que aviat es disposarà d’un estoc suficient de vacunes, i el COVA recomana que, tan bon punt sigui possible, s’iniciï "una vacunació d’urgència de tota la cabana bovina per evitar haver de recórrer a mesures dràstiques com el buit sanitari" (sacrifici de tots els animals d’una explotació afectada). Finalment, el COVA recorda que la DNC no es transmet als humans, però que la seva aparició tindria "greus conseqüències econòmiques per a la ramaderia andorrana".