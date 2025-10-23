Consell General
Codina destaca a Ginebra els avenços en la protecció dels infants en l'entorn digital
La subsíndica ha participat en la 151a Assemblea de la Unió Parlamentària
La subsíndica general, Sandra Codina, ha posat en valor les iniciatives impulsades des d’Andorra per protegir els menors a l’entorn digital a la 151a Assemblea de la Unió Interparlamentària (UIP), celebrada a Ginebra. Durant el debat sectorial sobre els drets de la infància en l’àmbit digital, Codina ha destacat la creació, a principis d’any, del Centre de Benestar Digital i Competències Digitals, que treballa per garantir la seguretat de col·lectius vulnerables davant els riscos d’internet.
NACIONAL
Govern crea un espai per protegir els ciutadans dels riscos digitals
Sergi Gil
Un dels primers resultats d’aquest centre ha estat l’acord amb Andorra Telecom per facilitar eines com rúters amb control parental, filtres per bloquejar continguts inadequats o targetes SIM amb filtres per a menors. Codina també ha subratllat la importància de l’educació i ha recordat el pla integral per fomentar el bon ús de la tecnologia a les escoles, així com la col·laboració amb la policia per prevenir la violència digital entre joves. El debat ha reunit delegacions de més de 40 països i ha estat moderat per Sophie Kiladze, presidenta del Comitè dels Drets de la Infància de l’ONU, qui també participarà el pròxim 30 d’octubre al II Fòrum d’Andorra sobre protecció de la infància en línia.