ESTADÍSTICA
L’entrada de vehicles francesos entre gener i agost cau un 6,8%
El Principat ha rebut 903.270 vehicles provinents de França entre el gener i l’agost del 2025, un 6,8% menys que en el mateix període del 2024, segons dades d’Estadística. L’entrada de vehicles per la frontera del Pas de la Casa ha baixat un 2,9% durant el mes d’agost i el descens afecta sobretot turismes, que acumulen una reducció del 7,7% al llarg de tot el 2025. Les dades coincideixen amb la baixada d’excursionistes i turistes francesos que s’està repetint aquest any. El país ha rebut en total 2.845.546 vehicles en vuit mesos, un 1,3% inferior als 2.884.032 del 2024.