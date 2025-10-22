CICLISME
Els consellers sabran el cost de l’Andorra Cycling Masters
Els consellers generals podran saber el cost de l’Andorra Cycling Masters, celebrat diumenge passat, malgrat la clàusula de confidencialitat entre l’organització i Andorra Turisme. Així va assegurar-ho ahir el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, que va afirmar que “els grups parlamentaris, com no pot ser d’una altra manera, si sol·liciten conèixer l’import, el coneixeran”, i va agregar que “aquí hi ha una qüestió d’estratègia per part de les empreses de fora per la seva competència, i no és un capritx que no es vulgui dir l’import, perquè es donarà a conèixer a tots els parlamentaris que ho sol·licitin”. Torres, a més, va justificar el fet de signar aquest tipus de clàusules malgrat tractar-se d’una societat pública, argumentant que “si no es respectés aquesta confidencialitat, molt probablement aquest esdeveniment no s’hauria pogut desenvolupar a Andorra”, i va cloure que “al final hem de posar a la balança el que més ens convé”.
Per últim, el ministre va cloure que “és un documental que sortirà a més de 120 països a les principals plataformes i ens ajudarà a promocionar el país”.