Els consellers sabran el cost de l’Andorra Cycling Masters

El ministre Torres i els quatre ciclistes.

El ministre Torres i els quatre ciclistes.

Pedro GarcíaMarc Basco
Andorra la Vella

Els consellers generals podran saber el cost de l’Andorra Cycling Masters, celebrat diumenge passat, malgrat la clàusula de confidencialitat entre l’organització i Andorra Turisme. Així va assegurar-ho ahir el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, que va afirmar que “els grups parlamentaris, com no pot ser d’una altra manera, si sol·liciten conèixer l’import, el coneixeran”, i va agregar que “aquí hi ha una qüestió d’estratègia per part de les empreses de fora per la seva competència, i no és un capritx que no es vulgui dir l’import, perquè es donarà a conèixer a tots els parlamentaris que ho sol·licitin”. Torres, a més, va justificar el fet de signar aquest tipus de clàusules malgrat tractar-se d’una societat pública, argumentant que “si no es respectés aquesta confidencialitat, molt probablement aquest esdeveniment no s’hauria pogut desenvolupar a Andorra”, i va cloure que “al final hem de posar a la balança el que més ens convé”.

Per últim, el ministre va cloure que “és un documental que sortirà a més de 120 països a les principals plataformes i ens ajudarà a promocionar el país”.

