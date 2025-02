La base de dades d’accidents per allau

Publicat per Aina Margalef Verificat per Creat: Actualitzat:

Tot i no ser el risc més freqüent, les allaus són el fenomen que més víctimes mortals ha causat a Andorra. Des de l’any 1964 s’han registrat 21 víctimes mortals al país, a més de talls a les carreteres, danys materials i nombrosos ferits; així com les pèrdues econòmiques que això ha generat.

Des de l’any 2006, des d’Andorra Recerca + Innovació recollim dades sobre els riscos naturals a Andorra, entre els quals les allaus. Això ens ha permès generar una base de dades dels accidents per allau que hi ha hagut al país des del 1964, any en què disposem de la primera dada de víctima d’allau. Les dades s’han extret dels informes dels diversos cossos de rescat, així com de mitjans de comunicació i, més recentment, de les xarxes socials. L’objectiu d’aquest treball és conèixer com són els accidents per allaus a Andorra per poder treballar millor en la seva prevenció.

Les principals conclusions que s’extreuen de l’anàlisi dels accidents són les següents:

1. Tot i que hi ha hagut un augment del nombre d’accidents reportats, no ha estat així amb el nombre de morts o ferits.

2. La major part de víctimes mortals i ferits s’han donat per allaus provocades pels mateixos accidentats, en zones de muntanya, i la major part de les víctimes practicaven esquí de muntanya.

3. Tot i que fins a l’última dècada la major part d’accidents es donaven en caps de setmana o festius, aquesta tendència s’ha revertit en els últims temps. El 75% dels accidents s’ha donat en dies amb bon temps.

4. La major part dels accidents s’ha donat en terreny complex (seguint la metodologia de cartografia ATES), en vessants orientats de nord a sud-est, en altituds d’entre 2.400 i 2.600 metres i amb un pendent a la zona de sortida d’entre 36 i 40 graus.

5. La major part d’accidents s’han donat amb un grau de perill 3 (46%), seguit del 2 (39%) i han estat provocats per plaques de vent en un 49% dels casos. La majoria d’accidents s’ha donat per allaus de mida petita o mitjana segons els estàndards de l’EAWS.

Des d’Andorra Recerca + Innovació seguim treballant en la prevenció dels accidents per allaus a través de la formació, així com de la cartografia de zones propenses a les allaus (ATES). Els cursos s’imparteixen conjuntament entre l’Efpem, els Bombers d’Andorra i AR+I dins l’Espai de Neu i Allaus.