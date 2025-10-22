França
Patrice Faure és nomenat cap de la policia de París
El representat del copríncep francès a Andorra deixarà el càrrec i Macron haurà de buscar un substitut
Patrice Faure, fins ara representant del copríncep francès a Andorra, ha estat nomenat avui màxim responsable de la policia de París. Així ho ha decidit aquest matí el consell de ministres del govern francès. La decisió ve arran del nomenament de l'anterior cap de la policia de la capital francesa, Laurent Núñez, com a ministre d'Interior, nomenat el passat dia 12 pel segon govern de Sébastien Lecornu. Faure deixarà el càrrec per traslladar-se a Paris, motiu pel qual el copríncep francès, Emmanuel Macron, haurà de buscar un substitut.
L'exrepresentant de Macron al Principat ha estat escollit per complir els requisits de la meritocràcia republicana i tenir una experiència professional excepcional, segons el mitjà francès Le Monde. Faure havia fet carrera a l'exèrcit, arribant a ser oficial, i, posteriorment, membre dels serveis secrets. L'exrepresentant també havia estat nomenat cap de la direcció general de la policia el 2016.
NACIONAL
Macron torna a nombrar Lecornu com a primer ministre
Redacció