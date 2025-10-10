França
Macron torna a nombrar Lecornu com a primer ministre
Es converteix en el sisè home en el càrrec en dos anys
El Copríncep i president de França, Emmanuel Macron, ha tornat a nomenar Sébastien Lecornu com a primer ministre, convertint-se així en el sisè home en el càrrec en dos anys. La sorprenent decisió ha arribat aquesta nit, després d'hores d'incertesa i tensió.
Lecornu va ja va dimitir dilluns com a primer ministre, un dia després d'anunciar la formació del nou govern, continuista i sense grans novetats. Lecornu va presentar el seu gabinet, gairebé idèntic al del seu predecessor.
NACIONAL
Redacció