Macron torna a nombrar Lecornu com a primer ministre

Es converteix en el sisè home en el càrrec en dos anys

El primer ministre en funcions, Sébastien Lecornu.

El primer ministre en funcions, Sébastien Lecornu.FRANCE 2

El Copríncep i president de França, Emmanuel Macron, ha tornat a nomenar Sébastien Lecornu com a primer ministre, convertint-se així en el sisè home en el càrrec en dos anys. La sorprenent decisió ha arribat aquesta nit, després d'hores d'incertesa i tensió. 

Lecornu va ja va dimitir dilluns com a primer ministre, un dia després d'anunciar la formació del nou govern, continuista i sense grans novetats. Lecornu va presentar el seu gabinet, gairebé idèntic al del seu predecessor.

