Govern destina 10,6 milions d'euros al segon edifici de la Borda Nova
El bloc comptarà amb 42 pisos de lloguer assequible d'entre 1 i 3 habitacions
El consell de ministres ha aprovat destinar 10.654.700,98 euros al segon edifici de la Borda Nova situat a Andorra la Vella. El bloc comptarà amb 42 pisos de lloguer assequible d'entre 1 i 3 habitacions, tal com ha informat el ministre portaveu, Guillem Casal, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres. L'adjudicació ha recaigut en l'empresa UTE Edicom la Coma, amb un marge d'obres de 35 mesos, que començaran una vegada finalitzi la construcció de la Borda Nova 1, que ha de ser entre finals d'any i principis del 2026.
L'edifici comptarà també amb dues plantes de pàrquing soterrades, una planta baixa i un local comercial. La construcció s'ubicarà, tal com s'havia anunciat abans, al costat de l'edifici Borda Nova 1, en una parcel·la del comú d'Andorra la Vella. "Entre els dos blocs hi haurà més de 80 pisos de lloguer assequible", ha mencionat Casal, tot incidint en el compromís del Govern per arribar al voltant dels 500 pisos assequibles el 2027.
