Habitatge
Licitats els 42 pisos de lloguer assequible del segon edifici de la Borda Nova
Govern preveu que l'edifici estigui acabat l'any 2027
El consell de ministres ha aprovat la licitació de l'edifici d'habitatges a preu assequible de la Borda Nova 2. L'edifici comptarà amb 42 pisos d'entre una i tres habitacions, repartits en sis plantes, tal com ha explicat el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. L'immoble, que està previst que estigui acabat el 2027, consta també de dues plantes soterrànies d'aparcament, una planta baixa i una primera planta, on coexisteixen els usos de local, habitatge i espai públic. La construcció s'ha valorat com a projecte d'interès nacional, "fet que permetrà augmentar l'índex d'edificabilitat", ha apuntat Casal, tot agraint a la ministra Marsol per haver-lo fet realitat. "Marsol va iniciar el projecte com a cònsol d'Andorra la Vella, cedint el terreny gratuïtament al Govern, i el completarà com a ministra d'Habitatge", ha dit Casal. L'edifici se suma al Borda Nova 1, que consta de 44 pisos i que Govern preveu que estigui disponible a finals d'any.
Amb aquesta licitació ja estan en marxa la construcció de tots els edificis del parc públic d'habitatge a preu assequible, amb l'objectiu de posar al mercat més de 500 pisos el 2027.
Casal també ha volgut fer un repàs a la situació de la resta d'habitatges del parc públic a preu assequible, començant pels pisos de Verge del Canòlich a Sant Julià, on ja viuen quatre famílies. També ha fet menció als 27 habitatges adjudicats a l'edifici Tobira d'Andorra la Vella, abans de parlar dels de Sant Joan de Caselles a Ordino, on ha explicat que dels 23 totals, 8 estan adjudicats, 12 es troben en el procés final de l'adjudicació on "aquest mes es formalitzarà la signatura del contracte", i dos més s'obrirà una nova convocatòria pròximament. L'habitatge restant és per una persona de mobilitat reduïda i encara no està assignat, ha apuntat el ministre.
A partir de la setmana vinent, una vegada adjudicats els pisos de lloguer assequible de Canillo, es començaran a adjudicar els 14 pisos de Roureda de Sansa, a Andorra la Vella, així com els 20 de l'hotel Hermus d'Encamp. Seguidament, s'obriran les convocatòries per adjudicar els 70 habitatges dels blocs Ribasol d'Arinsal. A finals d'any, Govern preveu poder començar a adjudicar els pisos de Borda Nova 1, un total de 44, els 14 de la Font del Ferro, i els 25 de la carretera del Coll d'Ordino, "posant així entre 200 i 300 pisos de lloguer assequible al mercat", ha esmentat Casal.