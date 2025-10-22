Cossos especials
Els policies del subsol
Els agents de la unitat encarregada d'artefactes i explosius mostren en un vídeo com realitzen una tasca que sol passar desapercebuda pel ciutadà
La policia ha fet públic aquest matí un vídeo on mostra com la unitat de TEXAD-NRQB - l'encarregada d'artefactes i explosius- fa la revisió del clavegueram, les galeries de servei i altres llocs de difícil accés del subsol del país per verificar que no hi hagi objectes o substàncies perilloses. Una revisió que s'ha fet per última vegada amb motiu del que havia de ser la visita del president de la República Francesa i Copríncep d'Andorra, Emmanuel Macron, que finalment va quedar ajornada pel mes de març.
En el document gràfic, els agents de policia mostren de forma amena el que suposa supervisar el subsol i expliquen que per fer-ho, necessiten un uniforme específic per l'ocasió i que és diferent del que utilitzen en el dia a dia i que està molt preparat per la tasca que han de dur a terme. Es mostra com vesteixen un uniforme impermeable, amb equips autònoms de respiració i detectors de gasos per verificar que no hi hagi gasos nocius que comprometin la salut de les persones ni cap explosiu als espais que revisen.
El cos explica que per ser agent de policia del subsol no es necessita cap qualitat especial, més enllà de "no tenir claustrofòbia" i que a més, l'alçada del clavegueram andorrà és baixa i que, per tant, s'hi pot accedir sense la necessitat d'una escala.