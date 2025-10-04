INSTITUCIONS
Preparatius de seguretat per la visita del Copríncep
L’ampli dispositiu de seguretat que requerirà la visita d’Emmanuel Macron d’aquí a dues setmanes, el 16 i el 17, fa dies que ja es prepara. Una de les tasques que està duent a terme el servei de policia és la revisió del clavegueram, i per això els vianants hauran comprovat la presència d’adhesius amb l’escut del cos d’ordre en múltiples tapes que cobreixen la xarxa en les zones que es preveuen de pas per la comitiva, com ara els volants del Lycée, el Pavelló Toni Martí i la baixada del Molí.
L’estada, de dues jornades, es preveu similar a la del 2019
L’agenda de les dues jornades encara no s’ha fet pública tot i que es preveu un format similar a la que va realitzar el Copríncep francès el 2019, amb els actes institucionals i també amb un discurs dirigit als ciutadans que es preveu celebrar de nou a la plaça del Poble d’Andorra la Vella.