NOVA LLEI
Immigració exigirà l'acreditació de la residència legal per obtenir el permís de fronterer
És una de les novetats recollides al projecte de llei de continuïtat i consolidació de les
mesures per al creixement sostenible
El batejat com a projecte de llei de continuïtat i consolidació de les mesures per al creixement sostenible que les ministres Conxita Marsol i Ester Molné van presentar fa uns dies en roda de premsa inclou l'obligació, per a les persones que aspirin a un permís de treball fronterer, d'acreditar la residència legal del país on viuen. Una exigència que el Govern va indicar que ja era vigent i que ara s'explicita per llei per frenar la problemàtica sorgida per la suposada contractació de persones sense permís per residir a Espanya amb autorització de fronterer a Andorra que ha provocat les queixes de l'administració veïna pel creixement poblacional que està experimentant la Seu d'Urgell.
A través del projecte de llei publicat avui després de l'entrada a tràmit parlamentari es modifica la Llei d'immigració per sumar un article 45 bis que estableix que "sense perjudici de les condicions més favorables establertes pels convenis internacionals vigents, si l’autorització d’immigració comporta que la persona concernida ha de pernoctar fora d’Andorra, ha d’acreditar que té la residència legal en el país en què estigui domiciliada, de conformitat amb el que s’estableixi reglamentàriament". A més, es modifica l'article 56 per addicionar un nou paràgraf que explicita que el permís es denegarà si es comprova que "les condicions en virtut de les quals es va acordar no s’han respectat, o si les condicions d’alta especialització o de salari han deixat de ser les que van permetre una excepció al principi de prioritat en la concessió de les autoritzacions, d’acord amb l’article 41.”
Notícia pendent d'ampliació
NACIONAL
Els fronterers han de provar residència legal
Joan Ramon Baiges