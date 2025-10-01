RELACIONS AMB ESPANYA
Els fronterers han de provar residència legal
Un canvi normatiu filtra ara amb més duresa les peticions per aconseguir el permís
Andorra exigeix des de fa temps la documentació que acrediti la residència legal a Espanya per poder aconseguir el permís de treball transfronterer. Fonts de l’executiu van explicar ahir que només amb penals i l’empadronament a la Seu d’Urgell o municipis de la comarca el servei d’Immigració denega la sol·licitud, i aclareixen que fa temps que es va fer un canvi legislatiu per filtrar amb major control les demandes per a transfronterers.
Les mateixes fonts van aclarir que amb l’anterior legislació sí que era possible amb l’empadronament, penals i contracte d’una empresa, aconseguir l’autorització de treball amb residència fora d’Andorra. Aquesta situació, van explicar, implicava que aquestes persones no eren considerades il·legals a Andorra, mentre que sí que ho eren a Espanya. Després de diverses converses i, sobretot, després d’una reunió convocada per l’agregat de l’ambaixada espanyola, es va acordar activar aquests canvis per raons de “bon veïnatge”. Aquestes declaracions permeten, segons les fonts, aclarir un dels punts d’actualitat sobre els falsos transfronterers.
El Govern espanyol no té decidit com seran els controls a la frontera
Espanya, de tota manera, està pressionant força per l’arribada d’immigrants sud-americans a residir a la Seu d’Urgell. En el punt de mira hi ha els residents a Andorra que marxen i es troben com a irregulars a Espanya. La negociació va encaminada a permetre la readmissió al Principat i retornar-los al seu país d’origen. També hi ha els residents que han superat els tràmits d’immigració que Espanya considera “inquietants”.
El govern espanyol vincula l’afer d’aquests immigrants amb els controls que poden activar a partir del 12 d’octubre. No és una qüestió intranscendent. En la reunió del pacte d’Estat del 30 de juliol, el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, va reconèixer que la resposta que s’ha rebut des de Madrid és que no ho tenen decidit encara, i estan preparats per mantenir el model actual o aplicar el reglament, que suposaria controls molt estrictes a la frontera per verificar que l’entrada a territori Schengen es faci amb els requisits que imposa la Unió Europea. Riba va precisar que es veurà en funció de la dinàmica que s’estiguin mantenint. D’aquestes paraules es desprèn que no està garantit que els controls continuïn sent aleatoris, tot i que el Govern, com va indicar Xavier Espot, confia que no hi hagi cap canvi sobtat mentre la negociació està en marxa. La realitat és que el govern espanyol no ha amagat el malestar per la residència d’immigrants extracomunitaris que provenen d’Andorra.