Meteo
Baixada de temperatures a partir del dijous
La previsió indica que a Andorra la Vella les mínimes seran de 4 graus i al Pas de la Casa de -3.
Aquest dijous suposarà un punt d'inflexió a la temperatura del Principat, després d'un començament de tardor atípic i uns dies en què el clima s'ha mantingut força estable i on ha fet poc fred, el temps a Andorra experimentarà un descens accelerat de les temperatures. Aquest dijous 23, el clima encarà serà portable amb una mínima de 10 graus i una màxima de 16, però a partir d'aleshores començarà la caiguda en picat de la calor. Divendres 24 hi haurà una mínima de 7 graus, i el cap de setmana, una mínima de 3. I sembla que aquesta tendència no serà flor d'uns dies, ja que la setmana vinent, es mantindran unes mínimes molt baixes i el dimecres i dijous de la propera setmana, la temperatura més baixa se situaria per sota dels 0 graus. Això sí, durant tot aquest període, les màximes no experimentaran un descens massa pronunciat i com a poc, seran de 10 graus, el dilluns 27 i el dimarts 28.
Per aquest dijous 24, les temperatures mínimes a Andorra la Vella i el Pas de la Casa - el punt més fred del país- seran de 4 i -3 graus respectivament. I les màximes oscil·laran entre els 16 graus a la capital i els 6 al Pas de la Casa
Un descens pronunciat de les mínimes que el servei meteorològic atribueix a una pertorbació meteorològica - alteració o desordre de les condicions atmosfèriques normals- pel centre de França i que tindrà afectació sobre el Principat amb el pas d'un front que, des de primera hora del dijous, aportarà inestabilitat i pluges que persistiran fins al migdia. Després de clarianes durant la tarda, el flux nord-oest posterior al pas del front, aportarà humitat i núvols a l'extrem nord d'Andorra al vespre.