El ‘Shop in Andorra’ no satisfà tot el comerç

La incidència del Shop in Andorra, experts en compres als comerços d’Andorra la Vella ha estat desigual. Durant tres caps de setmana, Andorra Turisme ha organitzat activitats al centre de la capital per estimular el turisme de compres. La zona més potenciada ha estat l’eix comercial central (el que cobreix les avingudes de Meritxell i, sobretot, la de Carlemany), on s’han organitzat tallers, teatre infantil, concerts de carrer o sessions de DJ. La feina de reforç del sector no s’ha notat tant en les altres dues zones comercials: el centre històric i el barri de Riberaygua (on també s’han programat activitats).