Torres confirma que els grups parlamentaris podran saber el cost de l’Andorra Cycling Masters
El ministre es remet a la clàusula de confidencialitat amb les empreses promotores per una qüestió d’”estratègia de mercat i de la competència” de tercers
El ministre de Turisme d’Andorra, Jordi Torres, ha defensat que “no es tracta d’un caprici” que no es vulgui donar l’import del cost de l’Andorra Cycling Masters en referència a la demanada de Concòrdia sobre el preu total de l’esdeveniment. Torres ha anunciat que “els grups parlamentaris, com no pot ser d'una altra manera, si ho sol·liciten, podran conèixer l'import i veure el contracte sota confidencialitat”.
Torres també ha defensat que l’acord amb IPG Mediabrands “ha permès fer un esdeveniment i un docu-show únic” que, segons el ministre, “ens permetrà arribar a més de 120 països mitjançant les plataformes”. “L’acord de confidencialitat ens el va demanar l’empresa per una qüestió d’estratègia i de què la competència no pugui saber amb quines tarifes treballen. Era qüestió d’escollir”, ha declarat.
Torres també ha defensat que “els comptes públics estan auditats i fiscalitzats pel Tribunal de Comptes” i que el contracte de confidencialitat és “una qüestió molt més empresarial”.
Per últim, Torres ha avisat que “cal ser respectuosos i seriosos” amb l’acord, ja que la revelació de l’import podria significar el trencament d’aquesta clàusula i tenir “conseqüències amb la mateixa empresa”.
Concòrdia demana al Govern els costos de l’Andorra Cycling Masters
