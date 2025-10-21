Preguntes a Govern
Salut atribueix l'increment de les infeccions de transmissió sexual a més relacions sense protecció
La ministra Helena Mas ha defensat les accions de Govern per frenar la tendència a l'alça
La ministra de Salut, Helena Mas, creu, tal com apunten diversos organismes internacionals, que l'increment de les malalties de transmissió sexual són degudes a "un augment del nombre de relacions sexuals sense protecció i un increment en el nombre de parelles sexuals, així com una accessibilitat més gran a les proves diagnòstiques". La ministra també ha destacat que aquest increment "és una tendència generalitzada als països del nostre entorn". Ho ha fet en resposta a les preguntes formulades per la presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela.
Salut treballa en la prevenció de les infeccions de transmissió sexual (ITS) a través de diversos recursos. Mas n'ha destacat diversos, entre ells la Consulta Jove, on s'imparteixen talles d'educació afectivosexual als centres educatius, el Servei Integral d'Atenció a la Dona (SIAD) o accions a les xarxes socials.
NACIONAL
