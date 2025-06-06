ACORD ENTRE ELS DOS COMUNS I EL GOVERN
Entesa per crear l’espai natural protegit més gran del Principat
La zona inclourà el 15,73% del territori nacional en terrenys d’Ordino i Canillo
El Principat va fer ahir un pas decisiu en la protecció del seu patrimoni natural amb la signatura del memoràndum d’entesa per a la creació d’un nou espai natural protegit entre les parròquies de Canillo i Ordino. El document va ser rubricat pel cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé; la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, i el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, en representació del Govern, que també forma part de l’acord.
L’espai, que inclourà unes 74 hectàrees –equivalent al 15,73% del territori nacional–, s’estendrà des del coll d’Ordino, passant per la vall de Sorteny fins a la vall del Riu, el pic de la Sarrera, la vall d’Incles, la Portella i part de la Solana d’Andorra. Aquesta àrea esdevindrà el parc natural més gran del país, superant les dimensions dels actuals espais protegits i representant una fita històrica per a la preservació del medi ambient al Principat.
“És un territori d’elevat valor ecològic... per la seva diversitat”
“És el primer cop que el Govern i dos comuns s’asseuen i signen un memoràndum amb visió de país, més enllà de concepcions territorials”, va remarcar ahir Casal. El titular de Medi Ambient va destacar que aquesta iniciativa duplicarà la superfície protegida d’Andorra, que passarà del 14,35% actual (incloent-hi el parc natural del Comapedrosa, la vall del Madriu-Perafita-Claror i la vall de Sorteny) fins al 30,08%. Aquesta ampliació posiciona Andorra com un referent en matèria de conservació natural a escala europea.
“No ha de ser incompatible amb el desenvolupament d’altres sectors”
El projecte no respon únicament a interessos locals, sinó que forma part d’una estratègia nacional i transfronterera per a la conservació de la biodiversitat. En aquest sentit, s’integrarà amb altres espais protegits com el parc natural de l’Alt Pirineu, a Catalunya, i el parc regional dels Pirineus de l’Arieja, a França, afavorint així una gran continuïtat ecològica entre territoris.
Casal va subratllar que la selecció de l’espai no ha estat arbitrària: “És un territori d’elevat valor ecològic, amb àrees calentes per la seva biodiversitat. La zona del Casamanya, per exemple, conté estructures geològiques singulars i espècies com la perdiu blanca o el mussol pirinenc.” Així mateix, va fer èmfasi en la necessitat de protegir hàbitats vulnerables i de fomentar la recerca científica en aquests entorns privilegiats.
Per part dels comuns, Alcobé va valorar que dues terceres parts de la parròquia de Canillo quedaran protegides, una fita que referma el compromís local amb el medi ambient. Al seu torn, Coma va destacar que la protecció natural “no ha de ser incompatible amb el desenvolupament d’altres sectors com el turisme”, i va expressar orgull per formar part d’un projecte que pensa en les generacions futures i que contribuirà a consolidar Ordino com a referent en sostenibilitat.
L’acte d’ahir va representar només l’inici d’un procés que es desplegarà a partir del novembre del 2025, quan s’iniciarà l’elaboració del document tècnic definitiu. Aquest inclourà el consens amb els agents implicats i la redacció de l’avantprojecte de llei. En cas que s’opti per la figura de parc natural nacional, el projecte haurà de ser tramitat mitjançant una llei específica.
Segons el calendari previst, durant el primer semestre del 2026 s’entrarà el projecte de llei al Consell General. Un cop aprovat, el segon semestre es procedirà a la creació dels òrgans de govern i de gestió, així com a l’elaboració del pla rector i del pla de gestió, eines clau per a una gestió efectiva i sostenible del parc.