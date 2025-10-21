Interior
La policia ha detingut 47 persones aquest any al Pas
9 són a causa del contraban
La policia ha detingut, fins al 17 d'octubre, a 47 persones al Pas de la Casa, 9 dels quals per contraban. Així ho ha explicat la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, en resposta a preguntes del conseller general socialdemòcrata, Pere Baró. La xifra és menor que la dels últims quatre anys, però s'apropa als 51 detinguts el 2021. El 2022 aquesta xifra va augmentar fins als 60, i el pic va arribar el 2023, amb 101 persones arrestades. El 2024 la tendència va baixar, situant-se en els 70 detinguts.
Enguany, el delicte més comú, amb 11 persones detingudes, ha estat el de 'resistència/desobediència', seguit de contrabandistes i 'tràfic o consum de drogues', amb 8 controlats. Els detinguts per contraban són els mateixos que el 2023, tot i que no arriben als 11 del 2021, però han augmentat respecte del 2022 i de l'any anterior, quan es van arrestar a 4 persones.
Molné ha destacat que al Pas hi ha una patrulla les 24 hores del dia durant cada dia de l'any, i que "a l'hivern es destinen dues patrulles en horari nocturn". A més ha apuntat que també hi està destinada una patrulla del servei parroquial i una de la Unitat de Fronteres i Estrangeria que cobreix la frontera del Baladrà. "Des de fa tres anys aproximadament, es destinen set efectius del grup de manteniment de l’ordre a les nits d’hivern i els caps de setmana i festius durant el dia, i també quan per motius conjunturals convé reforçar els efectius del Pas", ha explicat la ministra, tot apuntant que "Govern continuarà augmentant la presència policial al Pas de forma progressiva una vegada disposi dels agents de policia que s’incorporaran quan finalitzi el concurs que es troba actualment obert, així com de les places de nova creació".