El comú reforçarà la videovigilància i millorarà el servei de neteja pública al Pas de la Casa

El comú d’Encamp ampliarà les zones de videovigilància al Pas de la Casa. Tal com va assenyalar ahir la cònsol major, Laura Mas, durant la Taula de l’oci nocturn, també s’afegiran algunes novetats respecte a l’any anterior, com ara les millores en el servei de neteja de la via pública i l’aplicació de diverses sancions per repartiment de publicitat sense autorització. Mas va posar l’accent en el fet que “cal seguir convocant aquesta taula per mantenir un contacte permanent” amb el Pas de la Casa, perquè “no volem fer ni un pas enrere”.