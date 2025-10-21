Tribunals
Núria Garcia Val és nomenada nova presidenta del Tribunal de Corts
Substitueix Enric Anglada, jubilat el 30 de setembre
El Consell Superior de la Justícia ha nomenat Núria Garcia Val com a nova presidenta del Tribunal de Corts, en substitució d’Enric Anglada, que es va jubilar el passat 30 de setembre. El nomenament és efectiu des d’avui..
Llicenciada en Dret per la Universitat de Savoie (Chambéry) i amb un DEA-Màster en Estudis Europeus per la Universitat de Grenoble, Garcia Val es va col·legiar com a advocada l’any 2004. El 2011 va iniciar la seva trajectòria a la Justícia com a secretària judicial, i l’any següent va ser nomenada batlle, amb funcions als àmbits civil, penal i d’instrucció. El 2016 va passar a exercir com a fiscal adjunta, i el mes d’abril passat va jurar el càrrec de magistrada.
NACIONAL
