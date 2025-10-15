CONSELL SUPERIOR DE LA JUSTÍCIA
Homenatge als exmagistrats Anglada, Baron i Richiardi
El Consell Superior de la Justícia va reconèixer ahir la trajectòria dels magistrats Enric Anglada, Concepció Baron i Jacques Richiardi, que es van jubilar el 30 de setembre passat, després d’anys de servei al Tribunal de Corts i al conjunt del sistema judicial andorrà.
L’acte, presidit pel president del Consell Superior de la Justícia, Josep Maria Rossell, va posar en valor la seva aportació a la consolidació d’una justícia independent, rigorosa i respectuosa amb les garanties de l’Estat de dret. En el seu discurs, Rossell va remarcar que “la judicatura no és només una professió, sinó una vocació que requereix rectitud, perseverança i compromís amb la llei i amb el país”.
El president també va destacar que els tres magistrats han estat “referents de professionalitat, discreció i sentit del deure”, i que el seu llegat continuarà inspirant les futures generacions”.